السعودية اليوم / سمو نائب أمير منطقة الجوف يستقبل وزير الإسكان



سكاكا 01 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 28 نوفمبر 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الجوف في مقر إقامته بمدينة سكاكا اليوم، معالي وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل، يرافقه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر بن عبد العزيز المستشار والمشرف العام على وكالة الوزارة للدعم السكني والفروع.

واستمع سمو نائب أمير منطقة الجوف خلال الاستقبال لعرض عن المشاريع التي تم تنفيذها بالمنطقة من وحدات سكنية وفلل وأراضي مجانية ومنتجات الإسكان الأخرى، منوهاً سموه بتلك الجهود التي تحظى بدعم من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله .

من جهته عبر معالي وزير الإسكان عن سعادته لما شاهده من إنجازات بمنطقة الجوف أثناء زيارته لها ولقائه بسمو أمير المنطقة وسمو نائبه.

// انتهى //

16:22ت م

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