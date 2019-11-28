شكرا لقرائتكم خبر عن «الجبير» يلتقي وفدًا من طلبة كلية الدفاع الوطني بالإمارات والان نبدء بالتفاصيل

التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، وفدا من طلبة كلية الدفاع الوطني بدولة الإمارات برئاسة طارق بن خلفان الزعابي.

واستعرض الجبير خلال اللقاء متانة العلاقات الأخوية والروابط التاريخية بين البلدين الشقيقين، والتطابق في الرؤى والمواقف حيال القضايا الإقليمية منها والدولية.

حضر اللقاء وكيل الوزارة لشؤون الدبلوماسية العامة الدكتور سعود بن صالح كاتب، ومدير عام معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية الدكتور عبدالله بن حمد السلامة.