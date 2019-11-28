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نائب رئيس #الإمارات: محمد بن سلمان يغير تاريخ المنطقة
متابعات الخليج 365 - أبوظبي
أشاد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بالدور الذي يقوم به ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، محليًا وإقليميًا ودوليًا.
وقال نائب رئيس الإمارات في حسابه على تويتر: استقبلت في دبي اليوم بكل الود والمحبة سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي عهد المملكة .. حللت أهلًا بين أهلك وأحبابك .. التاريخ يصنعه الشجعان .. وتاريخ المنطقة اليوم يتغير بسبب محمد بن سلمان”.
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