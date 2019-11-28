- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم السفارة في #القاهرة تنفي تصريحات مكذوبة عن السفير نقلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
السفارة في #القاهرة تنفي تصريحات مكذوبة عن السفير نقلي
متابعات الخليج 365 - الرياض
نفت سفارة المملكة لدى مصر، إدلاء السفير ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية أسامة بن أحمد نقلي بأي تصريحات صحفية في الآونة الأخيرة لأي وسيلة إعلامية مصرية أو أجنبية بشكل منفرد أو جماعي، وذلك إشارة منها إلى الخبر المنشور في أحد المواقع الإخبارية بتاريخ 2019/11/28، وما تضمنه من تصريحات منسوبة للسفير.
وعبّرت السفارة عن أسفها لاختلاق مثل هذه التصريحات، وعلى وجه الخصوص ما تضمنته من مزاعم حيال التعليق على الأحداث الدائرة في العراق، وبما يتنافى مع سياسة المملكة القائمة على احترام سيادة واستقلال الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية بأي شكل من الأشكال.
وأعربت السفارة عن أملها توخي الدقة والمصداقية فيما يُنشر.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر السفارة في #القاهرة تنفي تصريحات مكذوبة عن السفير نقلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.