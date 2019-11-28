- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم مصادرة نصف طن رمان فاسد بعرعر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
مصادرة نصف طن رمان فاسد بعرعر
متابعات الخليج 365 - عرعر
ضبطت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة بإدارة صحة البيئة في بلدية شرق عرعر، خلال الجولات الميدانية المكثفة كمية من الرمان المنتشرة بالأسواق غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
وأتلفت الفرق الرقابية كافة الكميات والتي بلغت نحو 500 كغم من الرمان حسب الطرق النظامية المتبعة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن حملة الرقابة البلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، لتكثيف الحملات الرقابية على كافة المنشآت المتعلقة بالصحة العامة لضبط ورصد أي مخالفات، والتأكد من تطبيق كافة الاشتراطات واللوائح الصحية.
وأهابت أمانة منطقة الحدود الشمالية وكافة البلديات التابعة المواطنين بعدم التردد في سرعة الإبلاغ عن المخالفات، من خلال الاتصال بالرقم الموحد لتلقي البلاغات 940 أو عبر حسابات التواصل الاجتماعي للأمانة والبلديات.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر مصادرة نصف طن رمان فاسد بعرعر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.