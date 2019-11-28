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تكريم فني أخمد حريق مركبة بموقف المسجد النبوي

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2019-11-28

تكريم فني أخمد حريق مركبة بموقف المسجد النبوي

متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة

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كرّم معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس الفني محمد رشيد محمد لطيف؛ نظير ما قام به من موقف بطولي بإخماد حريق نشب بإحدى المركبات بمواقف المسجد النبوي.

وبارك معاليه جهود محمد رشيد، مشيرًا إلى أنه بعد الله كان سببًا في عدم تضرر الممتلكات، سائلًا الله، عز وجل، أن يجزيه عن المسلمين خير الجزاء.

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