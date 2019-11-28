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2019-11-28 أمير الرياض يعزي وزير المالية في وفاة أخيه متابعات الخليج 365 - واس Advertisements قدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض العزاء والمواساة لمعالي وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان في وفاة أخيه أحمد الجدعان – رحمه الله – وذلك في زيارة قام بها سموه مساء اليوم لمقر العزاء.

وسأل سمو الأمير فيصل بن بندر الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

وأعرب معالي وزير المالية عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الرياض على تعازيه ومواساته، سائلاً الله العلي القدير أن يجعل ذلك في ميزان حسناته. شارك الخبر







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