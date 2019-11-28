شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة عسير تستعرض فرصها ومشاريعها الاستثمارية في 3 مدن والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها)
استعرضت أمانة منطقة عسير فرصها ومشاريعها وخدماتها الاستثمارية، من خلال جولة قامت بها على الغرف التجارية الصناعية في الدمام والرياض وجدة، وسط حضور كبير من المستثمرين الراغبين في الانضمام لسوق الاستثمار في منطقة عسير.
وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أن الجولة تضمنت فرصا استثمارية نوعية استعرضتها الأمانة، كان من أبرزها المشاريع الترفيهية والتجارية الهادفة لتنمية المنطقة اقتصادياً وسياحياً، والإسهام في تحقيق أهداف برنامج «جودة الحياة 2020» أحد برامج رؤية المملكة 2030، مبينا أن الأمانة تهدف للإسهام في تطوير القطاع الاقتصادي في المنطقة، مشيراً إلى أن الفرص التي طرحتها الأمانة لاقت قبول واستحسان المستثمرين.
يذكر أن الجولة جاءت بتوجيه من أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، بهدف استقطاب المستثمرين من خارج المنطقة لتسويق الفرص الاستثمارية بأمانة عسير وبلدياتها، بالتنسيق مع الغرفة التجارية الصناعية بأبها.
كانت هذه تفاصيل خبر أمانة عسير تستعرض فرصها ومشاريعها الاستثمارية في 3 مدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.