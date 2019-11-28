شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة عسير تستعرض فرصها ومشاريعها الاستثمارية في 3 مدن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها)

استعرضت أمانة منطقة عسير فرصها ومشاريعها وخدماتها الاستثمارية، من خلال جولة قامت بها على الغرف التجارية الصناعية في الدمام والرياض وجدة، وسط حضور كبير من المستثمرين الراغبين في الانضمام لسوق الاستثمار في منطقة عسير.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أن الجولة تضمنت فرصا استثمارية نوعية استعرضتها الأمانة، كان من أبرزها المشاريع الترفيهية والتجارية الهادفة لتنمية المنطقة اقتصادياً وسياحياً، والإسهام في تحقيق أهداف برنامج «جودة الحياة 2020» أحد برامج رؤية المملكة 2030، مبينا أن الأمانة تهدف للإسهام في تطوير القطاع الاقتصادي في المنطقة، مشيراً إلى أن الفرص التي طرحتها الأمانة لاقت قبول واستحسان المستثمرين.

يذكر أن الجولة جاءت بتوجيه من أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، بهدف استقطاب المستثمرين من خارج المنطقة لتسويق الفرص الاستثمارية بأمانة عسير وبلدياتها، بالتنسيق مع الغرفة التجارية الصناعية بأبها.