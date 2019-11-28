شكرا لقرائتكم خبر عن قريباً.. قسمان للغات الحديثة وهندسة التعدين في جامعة الملك خالد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها)

أقر الاجتماع الرابع لمجلس جامعة الملك خالد الذي رأسه مدير الجامعة الدكتور فالح السلمي، عدداً من التوصيات التي تخدم العمل الأكاديمي، وذلك بحضور الأمين العام لمجلس شؤون الجامعات الدكتور محمد الصالح، ووكلاء الجامعة ووكيلة الجامعة لشؤون الطالبات، وعمداء وعميدات الكليات والعمادات المساندة.

وقال وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي وأمين مجلس الجامعة الدكتور سعد العمري، إن التوصيات شملت الموافقة على إنشاء قسم اللغات الحديثة في كلية اللغات والترجمة بالجامعة، وإنشاء قسم هندسة التعدين في كلية الهندسة بالجامعة، والموافقة على إصدار مجلة علمية محكمة في تخصصات العلوم الإدارية والمالية تحت مسمى «مجلة المال والأعمال.

كما شملت التوصيات الموافقة على إقرار عقد الخدمات الأكاديمي بين جامعة الملك خالد وشركة (ELS) التعليمية الأمريكية، والموافقة على مذكرة التفاهم بين الجامعة الفيدرالية الجنوبية بجمهورية روسيا الاتحادية وجامعة الملك خالد، إضافة إلى التوصية بترقية عدد من موظفي الجامعة إلى المراتب العليا، وتحويل «وحدة التوجيه والإرشاد» إلى «مركز التوجيه والإرشاد»، وتحويل «وحدة الأشخاص ذوي الإعاقة» إلى «مركز الأشخاص ذوي الإعاقة»، وأخيراً التوصية بالموافقة على إقرار عدد من برامج الدراسات العليا في إعداد المعلم بكلية التربية.