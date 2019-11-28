شكرا لقرائتكم خبر عن عسير: استعادة 511 ألف م2 من أملاك الدولة خلال أسبوع والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (ابها)

كشفت أمانة منطقة عسير إزالة تعديات طالت أكثر من 500 ألف متر مربع من الأراضي الحكومية في عدد من مدن ومحافظات منطقة عسير خلال الأسبوع الماضي.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أن الأمانة والبلديات التابعة لها في مختلف مدن ومحافظات المنطقة أزالت الاعتداءات التي أحدثها المخالفون على الأراضي الحكومية، مشدداً على أنه سيتم التعامل بحزم مع المعتدين، وفقاً للأنظمة والتعليمات بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

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وأشار إلى أنه تم إزالة تلك الإحداثات التي قدرت بمساحة 511.711 مترا مربعا، بعد أن حاول مخالفون الاستيلاء عليها بوضع اليد وإقامة منشآت وإحداثات متنوعة، دون أن يكون لديهم أي مستمسكات شرعية أو تراخيص نظامية، منوها إلى أن الأمانة لن تتوانى في تطبيق الأنظمة واللوائح على المتعدين.

وأكد أن الأمانة وبلدياتها التابعة ستواصل حملاتها الرقابية على كافة المواقع بمنطقة عسير، وسيتم اتخاذ الإجراءات المعمول بها حيال المعتدين على الأراضي الحكومية، محذرا من خطورة التعدي على الأراضي الحكومية، لما في ذلك من عرقلة لحركة التنمية في عسير، وإخلال بالتخطيط العمراني بها.

وقال إن هذه الجهود المستمرة في المحافظة على الأراضي الحكومية من التعديات، تحظى باهتمام ومتابعة من أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال.