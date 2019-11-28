شكرا لقرائتكم خبر عن الطائف: حريق شقة يخلي 10 أشخاص في «حي نخب» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سعد الغنامي (الطائف)

تمكن الدفاع المدني بمحافظة الطائف صباح اليوم (الخميس)، من إخماد حريق شب في بناية من أربعة أدوار، نتج عنها إصابة نقلت إلى المستشفى.

وذكر المتحدث باسم الدفاع المدني بالطائف العقيد ناصر الشريف، أن مدني الطائف تلقى صباح اليوم بلاغا ورد لمركز العمليات الأمنية الموحدة بمنطقة مكة المكرمة، مفاده اندلاع حريق بشقة بالدور الثالث لبناية من أربعة أدوار بحي نخب.

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وأضاف الشريف: «مع وصول الفرق لموقع الحادث كانت سحب الدخان تتصاعد من نوافذ منطقة الاحتراق بينما اكتظت أروقة الشقة بالأدخنة، ما استدعى اقتحامها من قبل فرق الإنقاذ خشية أن يكون داخل الشقة محتجزون حالت سحب الدخان بينهم وبين الخروج لمناطق آمنة».

وتابع «تمكنت الفرق بعد تمشيط الدور المحترق من إخلاء 10 حالات عن طريق سيارة السلالم والسلالم الداخلية، وتأثر عدد منهم باختناق وتلقوا العلاج في موقع الحادث عن طريق فرق الهلال الأحمر، فيما استدعى نقل حالة واحدة إلى المستشفى نتيجة الاختناق».

وأكد الشريف «أنه مزامنة مع أعمال الإنقاذ شرعت فرق الإطفاء في البحث عن مصادر اللهب، واتضح أنه انطلق من إحدى الغرف الداخلية، وتمكنت الفرق عن طريق الفروع الأرضية من إخماده، وتلا ذلك تهوية منطقة الحريق من الأدخنة المتصاعدة، فيما بدأ فريق من المحققين البحث عن الأسباب التي أدت إلى اندلاع الحريق».