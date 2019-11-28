السعودية | محمد بن سلمان يزور معرض أكسبو 2020 بصحبة ولي عهد دبي

شكرا لقرائتكم محمد بن سلمان يزور معرض أكسبو 2020 بصحبة ولي عهد دبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - زار ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي يقوم بزيارة رسمية للإمارات برفقة حمدان محمد بن راشد ولي عهد دبي اليوم الخميس مقر معرض أكسبو 2020 دبي الذي تستضيفه دولة الإمارات خلال الفترة من 20 أكتوبر 2020 إلى 10 إبريل 2021، بمشاركة 192 دولة تحت شعار "تواصل العقول وصُنع المستقبل".

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