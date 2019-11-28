أصدرت النيابة العامة تحذيرا من الوقوع في شبهة غسل أموال من خلال قبول استلام أموال بالحساب المصرفي، ومن ثم تجزئتها وتحويلها إلى عدة حسابات مصرفية.
وأوضحت النيابة العامة في تغريدة عبر حسابها الرسمي بـ”تويتر”: “أحذر من أي طلب يتعلق باستلام أموال نقدية لإيداعها في حسابك المصرفي، بغرض تجزئتها وتحويلها إلى عدة حسابات مصرفية”.
وأضافت أن صاحب الحساب قد يكون بذلك عُرضة للمساءلة الجزائية، للاشتباه باشتراكه في عملية غسل أموال.
كانت هذه تفاصيل خبر النيابة تكشف عن عملية تعرض صاحبها للتحقيق بتهمة شبه غسل الأموال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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