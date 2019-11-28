بعد شهر ونصف على انطلاقه.. تركي آل الشيخ يعلن عدد زوار موسم الرياض

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه، عن عدد زوار ”موسم الرياض“ الترفيهي بعد مرور شهر ونصف الشهر على انطلاقه؛ إذ بدأت فعالياته في الـ11 من أكتوبر الماضي.

وقال آل الشيخ في تغريدة له على ”تويتر“: ”الحمدالله 8 ملايين و400 ألف عدد زوار موسم الرياض.. شرفتونا“.