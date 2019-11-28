غرامة مالية لشخص يقدم توصيات لسوق الأسهم مقابل اشتراك مالي.. والكشف عن قيمتها

كشفت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية في الدعوى المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من هيئة السوق المالية ضدّ ع.م .

وأشارت إلى أن منطوق القرار انتهى إلى تأييد قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإدانة المخالف لممارسته عملاً من أعمال الأوراق المالية والمتمثل في نشاط تقديم المشورة لأسهم شركات مدرجة في السوق المالية السعودية مقابل اشتراك مالي، والإعلان عن ذلك عبر الموقع الإلكتروني المسمى ، وموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) عبر المعرف دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية.

وأضافت أن القرار تضمّن إيقاع عقوبات عليه بفرض غرامة 50 ألف ريال لمخالفته إحدى مواد نظام السوق المالية، وإحدى مواد لائحة أعمال الأوراق المالية، إضافة إلى غرامة أخرى قدرها 50 ألف ريال، لمخالفته إحدى مواد لائحة أعمال الأوراق المالية.

وتابعت أنه يحق لمن أبرم اتفاقاً أو عقداً مع المدان في شأن هذه المخالفة أن يرفع دعوى إلى اللجنة للمطالبة بفسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى الهيئة.