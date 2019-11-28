بالصور.. حريق في عمارة بالطائف.. والدفاع المدني يجلي عددًا من السكان

أخمدت فرق الدفاع المدني بمحافظة الطائف، اليوم الخميس، حريقًا نشب في بناية من 4 أدوار، نتج عنه نقل حالة إصابة إلى المستشفى.

وذكر المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، أنه تم تلقي بلاغ عبر مركز العمليات الأمنية الموحدة بمنطقة مكة المكرمة، مفاده اندلاع حريق بشقة بالدور الثالث لبناية من 4 أدوار بحي نخب.

وأضاف متحدث الدفاع المدني: «مع وصول الفرق إلى موقع الحادث، كانت سحب الدخان تتصاعد من نوافذ منطقة الاحتراق، فيما تكتظ أروقة الشقة بالأدخنة».

واستدعى هذا اقتحام الشقة من قبل فرق الإنقاذ التابعة للدفاع المدني خشية أن يكون داخلها محتجزون حالت سحب الدخان بينهم وبين الخروج إلى مناطق آمنة.

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وتابع: «تمكنت الفرق بعد تمشيط الدور المحترق، من إجلاء 10 حالات عن طريق سيارة السلالم، والسلالم الداخلية، تأثر عدد منهم بحالة اختناق، فتلقوا العلاج في موقع الحادث عن طريق الهلال الأحمر».

وتم نقل حالة واحدة إلى المستشفى نتيجة الاختناق، فيما أكد متحدث الدفاع المدني أنه بالتزامن مع أعمال الإنقاذ، شرعت فرق الإطفاء في البحث عن مصادر اللهب.

واتضح أن المصدر بإحدى الغرف الداخلية، وتمكنت الفرق عن طريق الفروع الأرضية من إخماده، وتلا ذلك تهوية منطقة الحريق من الأدخنة المتصاعدة، فيما بدأ فريق من المحققين في كشف ملابسات الحريق.