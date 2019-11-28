البنوك السعودية تحذر من «جهات غير مرخصة» عند سداد الديون

حذرت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، اليوم الخميس، المواطنين والمقيمين من اللجوء إلى جهات مالية غير مرخصة عند الوقوع في الأزمات المالية.

وقالت البنوك السعودية، عبر إنفوجراف نشرته بصفحتها في تويتر: «احذر من اللجوء إلى جهات مالية غير مرخصة لسداد الديون؛ حيث يقوم بعض تجار الأزمات من يدعي سداد الديون باستغلال الغير أثناء أزماتهم المالية وإيقاعهم في ديون أكبر أو في عمليات الاحتيال».

وكانت البنوك السعودية حذرت في وقت سابق، المواطنين، من الوقوع في حبائل الاتصالات الوهمية، الداعية للاكتتاب أو الاستثمار في سوق المال السعودية، مستغلة الإقبال المتزايد من جانب المواطنين والمستثمرين على الاكتتاب في أسهم أرامكو.

ـ اختراق الحسابات البنكية

وعبر حسابها الرسمي على «تويتر»، قالت لجنة التوعية والإعلام بالبنوك من خلال رسالة وجّهتها للمواطنين: عزيزي العميل.. حافظ على خصوصيتك وسرية معلومات ولا تشاركها مع أي جهات غير رسمية، ولا تستجيب للاتصالات الواردة من أرقام مجهولة تدعوك للاكتتاب أو الاستثمار، وتطلب أرقامك السرية وبياناتك الشخصية، ويأتي هذا على خلفية الإقبال الكبير من جانب المواطنين للاكتتاب في أسهم «أرامكو».

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السجن والغرامة

ونضت الفقرة الأولى من المادة الرابعة لقانون الجرائم المعلوماتية، على أنه «يعاقَب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كلُّ شخص يرتكب أيًّا من الجرائم المعلوماتية.

وحددت الفقرة الأولى من القانون، الجرائم المعلوماتية، في (استيلاء المجرم لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند، أو توقيع هذا السند، وذلك عن طريق الاحتيال، أو اتخاذ اسم كاذب، أو انتحال صفة غير صحيحة، وذلك من خلال «الوصول دون مسوغ نظامي صحيح إلى بيانات بنكية، أو ائتمانية، أو بيانات متعلقة بملكية أوراق مالية للحصول على بيانات، أو معلومات، أو أموال»).

إقبال كبير على أرامكو

يُشار إلى أن البنوك السعودية تشهد إقبالًا كبيرًا من جانب العملاء، في هذه الفترة؛ للاكتتاب في «أرامكو»؛ حيث لجأت البنوك إلى تمديد فترة عملها لساعات إضافية، على غير المعتاد، وذلك لخدمة أكبر قدر ممكن من العملاء، ومن المتوقع استمرار هذا الإقبال حتى نهاية فترة الاكتتاب في الرابع من ديسمبر للمكتتبين من فئة الشركات والمؤسسات، والثامن والعشرين من نوفمبر الحالي للأفراد.

وكانت أرامكو أكدت أن مستهدفها 0.5 في المائة، كحد أعلى من إجمالي أسهم الشركة، البالغ 200 مليار سهم، برأسمال 60 مليار ريال (16 مليار دولار)، لشريحة المكتتبين الأفراد الذين يبلغ الحد الأدنى لاكتتابهم 10 أسهم، ومن دون حد أقصى، وحددت أرامكو النطاق السعري للطرح بين 30 ـ 32 ريالًا سعوديًّا للسهم الواحد.