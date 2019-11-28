بالصور.. أمير الجوف ووزير الإسكان يتفقدان 800 فيلا جاهزة بالجوف

تفقّد أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، ووزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، اليوم الخميس، عددًا من المشاريع السكنية ومخططات الأراضي المجانية في منطقة الجوف.

وتم خلال الجولة -التي شملت زيارة مستفيدين في مشروع إسكان سكاكا- الاطلاع على سير العمل في مشاريع الإسكان قبل تسليمها إلى المواطنين المستفيدين من برنامج «سكني» بالجوف.

ويوجد بمنطقة الجوف 10 مخططات إسكان توفر 6 آلاف و356 أرضًا مجانية، منها 7 مخططات توفر 3 آلاف و559 أرضًا مطوّرة وتحت التطوير.

وهناك 3 مخططات إسكان مكتملة التصميم، ويجري طرحها؛ حيث توفر 2456 أرضًا مجانية، إضافة إلى 3 مشاريع للوحدات السكنية الجاهرة.

وتتوزع مشاريع الإسكان المذكورة على «سكاكا 1» بعدد 294 وحدة، وسكاكا 2 بعدد 241 وحدة، والقريات بعدد 255 وحدة سكنية».

وزار أمير المنطقة مشروع إسكان «سكاكا 1»، الذي يوفر 294 فيلا جاهزة، والذي روعي في تصميمه وتنفيذه توفير بيئة سكنية متكاملة الخدمات والمرافق والبنية التحتية.

كما زار مخطط الورود في سكاكا، الذي يوفر 240 قطعة أرض مجانية، على مساحة إجمالية تقارب 260 ألف متر مربع.

وأشاد بتنفيذ مشاريع الإسكان وتصاميمها التي تلائم متطلبات الأسرة السعودية، مثمنًا دور وزارة الإسكان في توفير مختلف الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي تسهم في تسهيل تملُّك المواطنين للمسكن وفقًا لرغباتهم وقدراتهم.

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بدوره، شدد وزير الإسكان خلال زيارته مشاريع منطقة الجوف على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية لاستكمال كافة الأعمال، وضرورة تطبيق أعلى معايير الجودة لتوفير خيارات سكنية متنوعة تلبي تطلعات المواطنين وتتناسب مع رغباتهم.

ونوه وزير الإسكان بالحرص على توفير مختلف الخيارات والحلول السكنية والتمويلية التي تسهم في تمكين المواطنين من التمّك السكني وفقًا لأهداف برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وبيَّن أنه يتم مراعاة الرغبات المختلقة التي تشمل الوحدات السكنية الجاهزة أو تحت الإنشاء، أو الأراضي المجانية، أو الحصول على القروض العقارية المدعومة لخياري البناء الذاتي وشراء الوحدات الجاهزة.

يذكر أن برنامج «سكني» التابع لوزارة الإسكان، قد أطلق عدة مشاريع سكنية ومخططات للأراضي المجانية؛ وذلك في إطار حرص الوزارة على توفير مختلف الخيارات التي تلبي تطلعات المواطنين وتتناسب مع قدراتهم.

يأتي ذلك بجانب الخيارات السكنية الأخرى، مثل القرض العقاري المدعوم للبناء الذاتي، وشراء وحدة جاهزة من السوق، وخيار دعم القرض القائم، في حين أتاحت الوزارة عددًا من الخدمات إضافة إلى الخيارات السكنية المتنوعة.

وتشمل خدمة المستشار العقاري، والقرض الإضافي الحسن للعسكريين في الخدمة، ومبادرة القروض العقارية للذين تجاوزوا 50 عامًا، ودعم ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول.

وهناك خدمة الحجز الإلكتروني والاستحقاق الفوري عبر بوابة «سكني» الإلكترونية، وكذلك مركز عناية المستفيد للرد على الاستفسارات من خلال الرقم الموحد 199090.