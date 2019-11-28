بالصور.. إزالة ألعاب هوائية ومخالفات من ٢٠ موقعًا شرق الطائف

نفذت أمانة الطائف، ممثلة في بلدية شرق الطائف الفرعية، حملة ميدانية لإزالة ألعاب الأطفال الهوائية والنطاطات المخالفة والعشوائية من محيط المنتزهات والحدائق والطرق الواقعة بنطاق خدمات الفرع، وذلك في أكثر من 20 موقعاً.

ضبط ألعاب الأطفال

وأوضحت أمانة الطائف أن الحملة أسفرت عن ضبط عدد من ألعاب الأطفال الهوائية المتنوعة والنطاطات، والتي يتم تركيبها وتشغيلها من قبل عمالة مخالفة بغرض تحقيق الكسب السريع دون الالتزام بالحد الآدمي من شروط السلامة.

استغلال الأراضي الفضاء

ولوحظ مؤخرًا استغلال البعض للأراضي الفضاء والمواقع المحيطة بالمنتزهات والحدائق والمواقع السياحية والمتنفسات البرية؛ من خلال وضع الألعاب المختلفة، معرّضين أرواح فلذات الأكباد للخطر، مما يعد مخالفة للأنظمة والتعليمات واستهتارًا بالأرواح البريئة.

تشويه للمظهر العام

وبينت الأمانة أن هذه الألعاب تشكل تشوهًا للمظهر العام وتستغل أرضًا بيضاء دون وجه حق، بالإضافة إلى افتقارها لوسائل السلامة والأمان وعدم وجود تراخيص نظامية لمزاولة هذه الأنشطة، وصادرت الفرق الرقابية لبلدية شرق الطائف الفرعية، الألعاب ومرفقاتها لحين اتخاذ الإجراءات النظامية بحق مالكيها.

وشددت الأمانة على كافة البلديات الفرعية، على ضرورة متابعة المواقع التي يلاحظ بها مثل هذه المخالفات، والعمل على إزالتها بشكل فوري، للحد من خطورة أوضاعها خاصة وأنها تقام على جنبات الطرق دون الالتزام باشتراطات السلامة والأمان، كما أن انتشارها العشوائي يعد شكلًا من أشكال التشوه البصري.