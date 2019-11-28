بالصور.. مداهمة «حوش بكر».. إزالة مباسط ومصادرة أغذية تالفة

نفذت بلدية المسفلة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، حملة ميدانية لمكافحة الظواهر السلبية بحوش بكر – بشارع المنصور - حيث تمت إزالة المباسط العشوائية المخالفة بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة، وجرى مصادرة وإتلاف المواد الغذائية مجهولة المصدر، وتم القبض على عدد من العمالة المخالفة بمشاركة الجهات الأمنية.
مجهولي الهوية
وأوضح رئيس بلدية المسفلة الفرعية، أيمن وقاد، أن المنطقة تشهد كثافة من الجاليات المقيمة المخالفة لنظام الإقامة والعمل ومجهولي الهوية، مبيناً أن بلدية المسفلة تبذل جهوداً كبيرة لمكافحة الظواهر السلبية بالتعاون مع شرطة العاصمة المقدسة.
الحملات الميدانية
ولفت إلى أن الحملات الميدانية مستمرة لتغطية جميع المواقع في نطاق البلدية والقضاء على هذه الظواهر غير الحضارية التي تشكل خطراً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين وزوار العاصمة المقدسة.
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