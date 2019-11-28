الأرصاد تعلن «طقس الخميس» في ليلة زعيم آسيا بموسم الرياض

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعاتها لحالة الطقس اليوم الخميس، في الرياض التي تحتضن فعاليات موسم الرياض؛ حيث يشهد اليوم أضخم حفل جماهيري لنادى كرة قدم في الشرق الأوسط، احتفاء بفوز الهلال ببطولة دوري آسيا.

وتوقعت الأرصاد عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، نشاطًا للرياح جنوبية إلى جنوبية غربية، سرعتها تصل إلي 35- 15 كم/س؛ فيما تكون درجة الحرارة الكبرى 26 مئوية، والصغرى 16 مئوية.

وبالنسبة إلى الرطوبة، توقعت الأرصاد أن تكون الرطوبة في موسم الرياض 80- 50% خلال اليوم.

ـ تكريم الهلال بموسم الرياض

وكان رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، أعلن في وقت سابق، إقامة حفل كبير في موسم الرياض، لتكريم زعيم آسيا نادي الهلال عقب حصوله على بطولة دوري أبطال آسيا، على حساب أوراوا الياباني.

ويقام حفل تكريم نادي الهلال مساء اليوم الخميس، على مسرح البوليفارد، ضمن فعاليات موسم الرياض، ويشارك في إحياء الحفل كل من: رابح صقر، وماجد المهندس، وحسين الجسمي، وراشد الفارس.

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ووصفت الهيئة العامة للترفيه حفل تكريم الهلال بأنه «أضخم حفل جماهيري لفريق كرة قدم في الشرق الأوسط».

أمطار رعدية ورياح نشطة

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت -في تقريرها عن حالة الطقس لليوم الخميس- استمرار هطول أمطار رعدية تصحبها رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة تشمل السواحل منها وتمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة، وعلى مناطق حائل، والقصيم، والشرقية، والأجزاء الشرقية من الحدود الشمالية والأجزاء الغربية والشمالية من منطقة الرياض.

ـ طقس إجازة نهاية الأسبوع

وقال الحصيني، عبر حسابه بموقع التواصل تويتر: «اكشتوا واحتاطوا من الأماكن المفتوحة»، ونصح بارتداء ملابس شتوية متوسطة في الرياض والقصيم والشمالية والجوف وحائل ونجران والمرتفعات الغربية والجنوبية، وبارتداء ملابس شتوية خفيفة في المدينة المنورة والشرقية، وملابس ربيعية في السواحل الغربية ومكة المكرمة.

أجواء مناسبة للنزهات البرية

من جانبه، قال المهتم بالأحوال الجوية أبو عبدالرحمن الحربش الصخَري –عبر حسابه بموقع تويتر- إن الأجواء ستكون مستقرة ومناسبة في معظم مناطق المملكة للسفر وللرحلات البرية وللمخيمات وللاستراحات خلال إجازة نهاية هذا الأسبوع.