الجمارك توجه نصيحة إلى المتسوقين في «الجمعة البيضاء»

وجهت الجمارك السعودية نصيحة إلى المتسوقين عبر المتاجر الإلكترونية، خلال الجمعة البيضاء، بالحصول على نسخة من البيان الجمركي.

وذكرت الجمارك، في تغريدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر : «إذا كنت تنوي التسوّق عبر المتاجر الإلكترونية في يوم الجمعة البيضاء، تأكد من حصولك على نسخة من البيان الجمركي عبر شركة الشحن؛ حتى تتأكد من تفاصيل جميع مدفوعاتك المالية».

رسوم جمركية عما زاد عن ألف ريال

وأوضحت الجمارك، في إنفوجراف، أنه تفرض الرسوم الجمركية على الشحنة التي تتجاوز قيمتها 1000 ريال (شاملة رسوم الشحن) بحسب نوع الشحنة.

الجمارك تحصل على جائزة لينكد إن

وكانت الجمارك السعودية حققت جائزة «نجم لينكد إن الصاعد»، كأفضل جهة حكومية في استقطاب الموارد البشرية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2019م.

وقال وكيل رأس المال البشري بالهيئة العامة للجمارك إبراهيم اليحيى، بمناسبة تحقيق الجائزة: نسعد جميعًا في الجمارك السعودية بتحقيق هذه الجائزة التي مُنحت نظير التفاعل الذي تقوم به الجمارك السعودية عبر صفحتها الرسمية في شبكة لينكد – إن؛ حيث حرصت الجمارك على الاستفادة المثلى من هذه المنصة العالمية؛ وذلك من خلال عملية استقطاب الموارد البشرية في مختلف المجالات».