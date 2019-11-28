«الغذاء والدواء»: سنوقف خدماتنا الإلكترونية لمدة 3 أيام

أعلنت هيئة الغذاء والدواء الإيقاف المؤقت لجميع خدماتها الإلكترونية لمدة 3 أيام، من أجل تطويرها لتقديم خدمة أفضل.

وأوضحت هيئة الغذاء والدواء –عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر- أن أعمال تطوير مركز بيانات الغذاء والدواء، تقتضي الإيقاف المؤقت لجميع الخدمات الإلكترونية خلال الفترة من الخميس حتى السبت القادم (1-4 ربيع الثاني 1441هـ).

وأضافت هيئة الغذاء والدواء أنها ستواصل استقبال الاستفسارات والبلاغات عبر مركز الاتصال الموحد (19999).

الغذاء والدواء تفوز بجائزة العلي الصباح

من جهة أخرى، تسلمت الهيئة العامة للغذاء والدواء «جائزة الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية 2019»؛ لتميز نظام التتبع الدوائي «رصد»؛ وذلك خلال حفل تكريم الفائزين الذي أُقيم أمس الأربعاء في الكويت بحضور الشيخ صباح الأحمد الجابر المبارك الصباح أمير دولة الكويت.

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ويأتي فوز هيئة الغذاء والدواء ممثلة في نظام «رصد» بالجائزة نتيجة تبنيها أحدث الوسائل التقنية في تتبع وتعقب جميع الأدوية البشرية المسجلة المصنعة داخل المملكة أو المستوردة من خارجها؛ ما يسهم في تعزيز حماية المجتمع والرقابة، والتأكد من سلامة الأدوية، من خلال معرفة مصدرها، والمراحل التي مرت بها من التصنيع حتى وصولها إلى المستهلك.

نظام رصد ومكافحة الغش الدوائي

ويُعد نظام التتبع الدوائي «رصد» من إسهامات الهيئة العامة للغذاء والدواء في برنامج التحول الوطني 2020 لتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

ويهدف «رصد» إلى مكافحة الغش الدوائي من خلال مراقبة عمليات سلسلة التوريد كاملة، والتأكد من أن الأدوية المبيعة أو المستهلكة غير مغشوشة، وتوفير بيانات موثوق بها حول الأدوية المستهدفة في الغش ومصادر الأدوية المغشوشة.

رصد وتحقيق الأمن الدوائي

كما يسعى إلى ضمان التوافر الدوائي من خلال الحصول على معلومات عن توافر ومكان وجود الدواء خلال وقت وجيز، وتمكين المستهلك من معرفة بيانات الدواء، ودعم الاستخدام الأمثل للمستحضرات وتقليل الهدر، إضافة إلى تحقيق الأمن الدوائي، من خلال الإيقاف المباشر لتداول الأدوية المسحوبة مع التحذير منها، وضمان عدم تداولها، وتمكين المستهلك من التحقق من مدى سلامة الدواء والإبلاغ عن أي عرض جانبي بعد استخدامه.​