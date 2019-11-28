نادي الصقور السعودي لمشاركي مهرجان المؤسِّس: التزموا بالمواعيد

أعلن نادي الصقور السعودي مواعيد الأشواط التأهيلية لمسابقة الدعو «الملواح» 400 متر، التي تُقسَّم إلى فئتي الملاك والمحترفين، من داخل المملكة وخارجها، داعيًا المشاركين في المسابقة إلى «الالتزام بمواعيد كل شوط».

ويجب على المشارك الحضور إلى المهرجان في تاريخ ووقت المشاركة الموضَّحة في جدول المسابقة بموقع النادي الإلكتروني، وأن يكون موجودًا قبل بدء مشاركته بـ40 دقيقة. وفي حال النداء على المشارك ولم يحضر، يتم استبعاد مشاركة صقره.

مسابقة «الملواح» 87 شوطًا

وتتضمَّن مسابقة «الملواح» -بحسب نادي الصقور السعودي- 87 شوطًا، تخُصِّص 5 أشواط لمسابقة «المزاين»التي تُقام في مقر المهرجان بملهم شمال مدينة الرياض، من صباح الأحد 1 ديسمبر، حتى 16 من الشهر نفسه.

وأجرى نادي الصقور السعودي، الثلاثاء الماضي، قرعة مسابقة الدعو (الملواح) 400 متر، المقرر تنظيمها ضمن مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته الثانية. وتعد المسابقة الأكبر من نوعها على مستوى العالم، بعدما سجلت رقمًا قياسيًّا في عدد المشاركين.

7 مشاركين يتأهلون من كل شوط لمرحلة الكؤوس

وأجرى القرعة الرئيس التنفيذي لنادي الصقور السعودي حسام بن عبدالمحسن الحزيمي، بمدينة الرياض؛ حيث تم تحديد ترتيب الصقور في الأشواط. ويتأهل 7 مشاركين من كل شوط تأهيلي لمرحلة الكؤوس، ويتم تكريم الفائزين العشرة الأوائل من كل شوط يوميًّا.

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وتتضمن مرحلة الكؤوس التي تجرى تحت اسم كأس الملك عبدالعزيز، 12 شوطًا للملاك السعوديين، و 12 للمحترفين. وكان نادي الصقور السعودي أوضح شروط المشاركة التي تتلخص في السماح للمشاركين بـ12 صقرًا كحد أقصى لجميع الفئات بأنواعها وأعمارها.

وتشمل الشروط أيضًا، حدًّا أقصى بـ4 صقور في الفئة الواحدة، كما لا يسمح للصقار المشارك في أشواط الملاك بأن يشارك في أشواط المحترفين. وتتضمن الشروط عدم السماح بعملية إطلاق الصقر المشارك إلا من مالكه المسجل باسمه.

نادي الصقور: يسمح بمساعدة ذوي الإعاقة

ويسمح بمساعدة ذوي الإعاقة، وتطبق على المشارك (الحلفة)، وهي صيغة تحددها اللجنة المنظمة العليا للمهرجان. ويتم تأهيل الصقور الحاصلة على المراكز السبعة الأولى لشوط الكأس. ومسابقة الملواح يمكن المشاركة فيها بعدد مفتوح للصقور.

ويشترط عدم تجاوز 6 صقور في الشوط الواحد، وعدم السماح للصقار المشارك في أشواط المحترفين بأن يشارك في أشواط الملاك، كما تطبق على المشارك (الحلفة) أسوةً بفئة الملاك. وتتأهل الصقور الحاصلة على المراكز السبع الأولى لشوط الكأس.

وتتضمن الشروط العامة للمسابقة عدم قبول أي صقر في المهرجان تختلف معلوماته عن معلومات التسجيل. ولا يسمح للمشارك بدفع الصقر خلال مشاركته وقت السباق أو انطلاق الصقر قبل الإشارة من لجنة السباق ببدء المؤقت الذاتي، وسيتم إلغاء المشاركة في حال مخالفة التعليمات.