السعودية اليوم / مدني الوجه ينفذ فرضية حريق بالشركة السعودية للكهرباء



الوجه 01 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 28 نوفمبر 2019 م واس

نفذت إدارة الدفاع المدني بمحافظة الوجه التابعة لمنطقة تبوك, فرضية حريق وهمي في الشركة

وأوضح نائب المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك ملازم أول رافع العمري , أنه قد تم إجراء تجربة حريق وهمي وقد كان الحريق في إحدى المحولات حيث تمت عمليه اخلاء لجميع للموظفين ، ونتج عن الحادث إصابة واحدة بسيطة تم علاجها بالموقع ، مشيراً إلى أن مدني الوجه شارك بفرقة إطفاء وإنقاذ ، بالتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة، ومنها:

هيئة الهلال الأحمر وفرقة الاطفاء بالمحطة وقد تم توجيه فرقة الدفاع المدني وجميع الجهات المشاركة لمباشرة مهامها في الحادث كلاً فيما يخصه . بعد ذلك تم عقد اجتماع لمناقشة بعض الملاحظات التي رصدت اثناء تنفيذ الفرضية .

//انتهى //

16:36ت م

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الوجه 01 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 28 نوفمبر 2019 م واسنفذت إدارة الدفاع المدني بمحافظة الوجه التابعة لمنطقة تبوك, فرضية حريق وهمي في الشركة السعودية للكهرباء بالمحافظة. وذلك للتأكد من جاهزية الفرق الميدانية في الدفاع المدني والجهات الحكومية ذات الصلة والخطط المعدة لمباشرة الحوادث الفعلية .وأوضح نائب المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك ملازم أول رافع العمري , أنه قد تم إجراء تجربة حريق وهمي وقد كان الحريق في إحدى المحولات حيث تمت عمليه اخلاء لجميع للموظفين ، ونتج عن الحادث إصابة واحدة بسيطة تم علاجها بالموقع ، مشيراً إلى أن مدني الوجه شارك بفرقة إطفاء وإنقاذ ، بالتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة، ومنها:هيئة الهلال الأحمر وفرقة الاطفاء بالمحطة وقد تم توجيه فرقة الدفاع المدني وجميع الجهات المشاركة لمباشرة مهامها في الحادث كلاً فيما يخصه . بعد ذلك تم عقد اجتماع لمناقشة بعض الملاحظات التي رصدت اثناء تنفيذ الفرضية .//انتهى //16:36ت م0185

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