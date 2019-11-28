اجتماعي / تسليم فلل سكنية ضمن المرحلة الأولى للبيوت الاجتماعية بتنمية الشرقية



الدمام 01 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 28 نوفمبر 2019 م واس

سلم مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن بن فهد المقبل ومدير فرع المؤسسة الخيرية لرعاية الايتام إخاء الشرقية الدكتور همام بن عبدالرحمن الحارثي اليوم، فلتين سكنيتين ضمن المرحلة الأولى للبيوت الاجتماعية من مبادرة إسناد خدمات البيوت الاجتماعية لرعاية الأيتام للقطاع غير الربحي وذلك بحضور مساعد المدير العام بفرع الوزارة لقطاع التنمية ابتسام الحميزي.

الجدير بالذكر أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تسعى من خلال المبادرة إلى تحسين فعالية وكفاءة الخدمات الاجتماعية للأيتام من ذوي الظروف الخاصة في الدور الإيوائية التابعة للوزارة من خلال الشريك المشغل للمشروع المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام (إخاء) .

وتأتي هذه المبادرة إكمالًا لمسيرة المملكة في برنامج التحول الوطني 2020 للاهتمام بالأيتام ورغبةً في تحقيق أعلى درجات التكامل بما يحقق اندماجهم بالمجتمع.

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16:06ت م

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