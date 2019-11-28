السعودية اليوم / "التدريب التقني" يعقد الأحد القادم الاجتماع الإقليمي للتنسيق بين برامج التدريب المهني واحتياجات القطاعات الاقتصادية



الرياض 01 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 28 نوفمبر 2019 م واس

يرعى معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد الأحد القادم, الاجتماع الإقليمي للمسؤولين والخبراء حول آليات التنسيق وتحقيق التلاؤم بين برامج التدريب المهني واحتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة خلال الفترة من 1 – 3 ديسمبر 2019م, الذي تنظمه المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ممثلة في الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض ووزارة الثقافة ممثلة باللجنة الوطنية

وأوضح مدير عام التدريب التقني والمهني بالرياض عبدالرحمن المقبل, أن الاجتماع سيتضمن جلساتٍ علميةً على مدى الثلاثة الأيام تقام خلالها العديد من الجلسات العلمية وتناقش فيها عدد من الموضوعات الهامة, منها ورقة عمل عن دور التدريب المهني في توفير الأطر البشرية المدربة للدخول في سوق العمل للقطاعات الاقتصادية المختلفة، وورقة عمل حول تجرِبة ضبط الجودة في الكليات العالمية التقنية فيما تقدم أيضا ورقة بعنوان "الجدارات المهنية وأثرها في جودة مناهج التعليم الفني في جمهورية مصر العربية"، وورقة حول نموذج عمل الشراكات الإستراتيجية في المملكة العربية السعودية، كما ستقدم أيضا ورقة بعنوان "دور معهد تدريب المعلمين في إعداد تدريب المدرسة الإماراتية لسوق العمل"، وورقة بعنوان "المجالس الاستشارية للتدريب التقني والمهني بالمناطق .. (نموذج مجلس المنطقة الشرقية)" ، وكذلك ورقة بعنوان "سبل تعزيز التكامل بين الجهات ذات العلاقة بسوق العمل حيال برامج التدريب والتوظيف".

وثمن المقبل لمعالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد رعايته لهذا اللقاء المهم الذي سيكون له أثره الكبير إن شاء الله على برامج التدريب التقني والمهني بما يتلاءم مع احتياجات سوق العمل.

// انتهى //

16:04ت م

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الرياض 01 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 28 نوفمبر 2019 م واسيرعى معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد الأحد القادم, الاجتماع الإقليمي للمسؤولين والخبراء حول آليات التنسيق وتحقيق التلاؤم بين برامج التدريب المهني واحتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة خلال الفترة من 1 – 3 ديسمبر 2019م, الذي تنظمه المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ممثلة في الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض ووزارة الثقافة ممثلة باللجنة الوطنية السعودية للتربية والثقافة والعلوم, وذلك في فندق كروان بلازا بمدينة الرياض.وأوضح مدير عام التدريب التقني والمهني بالرياض عبدالرحمن المقبل, أن الاجتماع سيتضمن جلساتٍ علميةً على مدى الثلاثة الأيام تقام خلالها العديد من الجلسات العلمية وتناقش فيها عدد من الموضوعات الهامة, منها ورقة عمل عن دور التدريب المهني في توفير الأطر البشرية المدربة للدخول في سوق العمل للقطاعات الاقتصادية المختلفة، وورقة عمل حول تجرِبة ضبط الجودة في الكليات العالمية التقنية فيما تقدم أيضا ورقة بعنوان "الجدارات المهنية وأثرها في جودة مناهج التعليم الفني في جمهورية مصر العربية"، وورقة حول نموذج عمل الشراكات الإستراتيجية في المملكة العربية السعودية، كما ستقدم أيضا ورقة بعنوان "دور معهد تدريب المعلمين في إعداد تدريب المدرسة الإماراتية لسوق العمل"، وورقة بعنوان "المجالس الاستشارية للتدريب التقني والمهني بالمناطق .. (نموذج مجلس المنطقة الشرقية)" ، وكذلك ورقة بعنوان "سبل تعزيز التكامل بين الجهات ذات العلاقة بسوق العمل حيال برامج التدريب والتوظيف".وثمن المقبل لمعالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد رعايته لهذا اللقاء المهم الذي سيكون له أثره الكبير إن شاء الله على برامج التدريب التقني والمهني بما يتلاءم مع احتياجات سوق العمل.// انتهى //16:04ت م0163

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