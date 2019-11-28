السعودية اليوم / الدكتور المرزوق يزور إدارة التدريب التقني والمهني بحائل



حائل 1 ربيع الآخر 1441هـ الموافق 28 نوفمبر 2019م واس

زار نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لسياسات التدريب والجودة الدكتور عبدالله بن مستور المرزوق اليوم، الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة حائل وذلك في إطار الجولات التفقدية التي يقوم بها لإدارات العموم بمناطق المملكة.

والتقى المرزوق بمدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة المهندس مشعل بن سعود التميمي ومنسوبي الإدارة ، وأطلع على عروض مرئية عن خطط وجهود وإنجازات الإدارة والإدارات الداخلية التابعة لها وتفقد سير العمل وتابع الإجراءات والخدمات والدعم الذي تقدمه الإدارة للمنشآت التدريبية والمستفيدين بالمنطقة.

وأكد المرزوق في ختام الزيارة على ضرورة بذل أقصى الجهود وتوظيف كافة الإمكانات وتسخيرها لتقديم أفضل الخدمات والدعم للمنشآت التدريبية والجهات الأخرى المستفيدة والعمل على تحقيق خطط وأهداف الإدارة بالجودة المطلوبة ، مبدياً إعجابه بما تحقق من جهود متميزة وإنجازات متعددة خلال الفترة الماضية مقدماً الشكر لمنسوبي الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة.

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16:03ت م

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