السعودية اليوم / قوات الاحتلال الإسرائيلية تعتقل ثلاثة فلسطينيين من البلدة القديمة بالقدس



القدس المحتلة 01 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 28 نوفمبر 2019 م واس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم, ثلاثة شبان فلسطينيين من البلدة القديمة بالقدس المحتلة, بعد الاعتداء عليهم.

وأفادت مصادر محلية في القدس، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلاً من عبادة نجيب، ومحمد أبو سنينة، ووليد تفاحة، وذلك بعد الاعتداء عليهم في شارع الواد من البلدة القديمة.

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15:55ت م

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