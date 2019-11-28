شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن “الغذاء والدواء” تضبط 160 طناً من منتجات الأعلاف المخالفة و10 آلاف عبوة مبيد غير مسجلة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 4:15 مساءً, 28 نوفمبر 2019 م المناطق - واس ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء، نحو 160 طناً منتجات علفية مخالفة، و10 آلاف عبوة من مبيدات آفات الصحة العامة غير مسجلة لدى الهيئة، وذلك خلال جولات تفتيشية في منطقة الرياض مؤخراً.

وأوضحت “الغذاء والدواء” أن مفتشيها رصدوا مصنع أعلاف في صناعية سدير يُعِد قوالب ملحية باستخدام مواد وألوان صناعية غير مخصصة للاستخدام الحيواني، وكذلك منتجات أولية منتهية الصلاحية بكمية تجاوزت 30 طناً.

وأضافت أن المفتشين ضبطوا أيضاً نحو 130 طناً من منتجات الأعلاف مجهولة المصدر في أحد المنشآت بحي العزيزية جنوب العاصمة.

وأشارت إلى أن الجولات الرقابية أدت إلى كشف منشأة بحي العزيزية تضم نحو 10 آلاف عبوة من مبيدات آفات الصحة العامة غير مسجلة.

ويجري استكمال الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | “الغذاء والدواء” تضبط 160 طناً من منتجات الأعلاف المخالفة و10 آلاف عبوة مبيد غير مسجلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.