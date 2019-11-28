شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع 793 سلة غذائية في الحديدة وصعدة والان نبدء بالتفاصيل
وجرى توزيع 523 سلة غذائية في مخيمي الدناكل والجشة بالحديدة، و270 سلة غذائية في مناطق التنباكة والجعدة وبني فائد والطينة المحاذية لصعدة.
ويأتي ذلك في إطار ما تقدمه المملكة من خلال المركز لدعم الأمن الغذائي في مختلف المحافظات اليمنية بدون استثناء.
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