شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع 793 سلة غذائية في الحديدة وصعدة والان نبدء بالتفاصيل

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 793 سلة غذائية للنازحين والمتضررين في محافظة الحديدة والمناطق المحاذية لمحافظة صعدة، استفاد منها 5,838 فردا، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.

وجرى توزيع 523 سلة غذائية في مخيمي الدناكل والجشة بالحديدة، و270 سلة غذائية في مناطق التنباكة والجعدة وبني فائد والطينة المحاذية لصعدة.

ويأتي ذلك في إطار ما تقدمه المملكة من خلال المركز لدعم الأمن الغذائي في مختلف المحافظات اليمنية بدون استثناء.