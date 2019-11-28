شكرا لقرائتكم خبر عن «آل جابر» يبحث التعاون مع مبعوث السويد في اليمن والان نبدء بالتفاصيل
وجرى خلال اللقاء بحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون بين البلدين .
من جانبه عبر السفير بيتر سمينبي عن تقديره للجهود المبذولة من المملكة للتوصل إلى اتفاق الرياض وتعزيز الأمن والاستقرار في اليمن.
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