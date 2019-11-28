الأمير الملهم صاحب الرؤية الثاقبة.. صحف الإمارات تحتفي بزيارة ولي العهد

2019-11-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

احتفت صحف الإمارات بزيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إلى أبوظبي والتي رأس خلالها الجانب السعودي في اجتماعات مجلس التنسيق السعودي الإماراتي.

وأفردت الصحف الورقية والإلكترونية مساحات واسعة على صدر صفحاتها الرئيسية للاحتفاء بهذه الزيارة المهمة التي تعد الثانية خلال عام.

الأمير الملهم

صحيفة البيان الإماراتية أفردت تغطية خاصة لزيارة ولي العهد وتفوقت على نفسها في الأخبار والتقارير والصور ومقاطع الفيديو التي توثق لحظة بلحظة فعاليات الزيارة.

وتحت عنوان “الأمير الملهم” قالت الصحيفة: محمد بن سلمان، الأمير الملهم، صاحب الرؤية الطموحة، ورافع سقف التحديات حتى عنان السماء.

تكامل استثنائي

كما نشرت الصحيفة العديد من التقارير حول التكامل السعودي الإماراتي والتعاون المشترك في ظل الجهود التي يبذلها ولي العهد وولي عهد أبوظبي في كافة المجالات.

كما قالت صحيفة البيان في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان “واحة الخير ودرع الأمان” تشكل دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية معًا بالنسبة للأمة العربية واحة خير ودرع أمان، فهذان البلدان اللذان جُبلا على العطاء والتضحية بلا مقابل، وذهبت مساعداتهما الإنسانية إلى كل أنحاء العالم.

وأشارت إلى أنه عندما تلتقي قيادات البلدين فهو لقاء الخير لهما ولشعبيهما وللآخرين أيضًا، وتأتي الزيارة الرسمية لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز لدولة الإمارات، في إطار هذه العلاقات التاريخية الراسخة، لتعطي دفعة قوية لمجمل العلاقات الثنائية وتطويرها، وتعزيز آليات التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين اللذين تربطهما علاقات المودة والأخوة.

حللت أهلاً ونزلت سهلاً

صحيفة الخليج عنونت المانشيت الرئيس لها بالقول : محمد بن سلمان.. حللت أهلاً ونزلت سهلاً كما أفردت الصحيفة مساحات كبيرة لعرض أخبار الزيارة والوفد المرافق لسمو ولي العهد والاتفاقيات التي تم التوقيع عليها خلال اجتماع المجلس التنسيقي.

رؤية ثاقبة

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أما صحيفة الاتحاد فقد عنونت صفحتها الرئيسية بمانشيت لتحقيق بعنوان: الإمارات والسعودية : مصير واحد والرؤى متكاملة، أكد فيه مواطنون إماراتيون وسعوديون عمق العلاقات بين المملكة والإمارات، والتي لم تكُن وليدة معاهدات أو اتفاقات بين الحكومتين، بل هي تاريخ أرسى دعائمه مؤسسو الدولتين، ومصير مشترك في العديد من الأحداث والوقائع، وتطابق بالعادات والتفكير والأولويات، وهي أيضاً نتاج قناعة وإيمان بأهمية تعزيز هذه العلاقة التي باتت أبدية بين البلدين ولا مجال للنيل منها أو المساس بها.

كما عنونت صحيفة الاتحاد افتتاحيتها بـ “مستقبل واحد” قائلةً: إن توافق وجهات النظر حول مختلف القضايا والسعي الحثيث لتعزيز عوامل الاستقرار والسلام، وإحداث التنمية، تؤكد الدور الذي تضطلع به المملكة والإمارات بالمنطقة والعالم الذي ينطلق من رؤية شاملة أساسها العمل المشترك لما فيه خير الشعوب والبلدان.

مستقبل مشرق



وتحت عنوان محمد بن سلمان.. رؤية ثاقبة تكتب فصول مستقبل مشرق نشرت الصحيفة مقالاً للكاتب ناصر الجابري الذي تناول دور ولي العهد في صياغة وتنفيذ رؤية 2030 حيث قال الكاتب :أسهم الدور السياسي للأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في تفعيل دور المملكة ضمن مختلف ملفات العالم، بوجود اللقاءات المثمرة والمشاركات الناجحة في المؤتمرات والمحافل الإقليمية والدعم المتواصل للتوصل إلى الحلول التي تحقق مصالح الدول وتضمن الاستقرار الدولي، ورعاية الحلول السياسية ومنها ما تم التوصل له مؤخراً عبر اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، بوجود المتابعة الحثيثة للقيادة السعودية الرشيدة.

أما الصحف الإماراتية الصادرة باللغة الإنجليزية فلم تكن بعيدة عن هذا الحدث الكبير حيث أبرزت صحيفة الخليج بنسختها الإنجليزية المبادرات السبع التي تم استعراضها أمس في اجتماع المجلس التنسيقي والتي تعزز الروابط السعودية الإماراتية.

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