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منطاد ولي العهد يجوب العالم بروح التواصل والسلام
يتم إطلاقه في مارس المقبل من الإمارات
متابعات الخليج 365 - أبوظبي - تصوير : وام
أنهى منطاد الإمارات التجهيزات الفنية لإطلاق منطاد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد، بالتعاون مع المهندس الإيطالي باولو جيفإني لتدشينه خلال مارس 2020.
وقال الكابتن طيار عبدالعزيز ناصر المنصوري رئيس منطاد الإمارات: إن إطلاق منطاد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يأتي ضمن اعتزاز وفخر شباب الإمارات بالإنجازات الحضارية التي تحققت في المملكة العربية السعودية ضمن الرؤية الشبابية المنفتحة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والتي رسمت خارطة المملكة في وقت قصير على أهم خرائط العالم السياحية والصناعية والتجارية بكل تميز.
وبحسب وكالة وام الإماراتية، أعرب المنصوري عن ثقته الكبيرة في تحقيق الهدف السامي للعمل الذي استغرق الكثير من الوقت والجهد ومشاركة عدد كبير من الخبراء والفنيين، الذين بذلوا الكثير من الوقت وسخروا خبراتهم العلمية في اختيار أحدث الأجهزة الفنية التي سوف تستخدم في العديد من المشاركات العالمية والمناطق ذات التضاريس الخطرة، حيث سيكون منطاد سمو ولي العهد أول منطاد يحلق ويجوب دول العالم بروح التواصل والسلام لجميع شعوب العالم الذي أصبح شعاراً ملهماً لجميع قادة وشعوب دول العالم.
وأوضح بيري ديبلن، المدير الفني والمشرف على تركيب محرك منطاد سمو ولي العهد السعودي، أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد إطلاق أول محرك من نوعه بالعالم وذلك حرصاً من منطاد الإمارات على استمرار التميز الذي حققه خلال مسيرته الفنية على مدى 15 عاماً كانت حافلة بالإنجازات العالمية والتكريمات والتي توجها الفريق بالتحليق من باحة الحرم المكي الشريف والحرم النبوي الشريف.
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