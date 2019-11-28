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2019-11-28 اختناق 9 أشخاص في حريق شقة بالطائف متابعات الخليج 365 - الطائف أصيب 9 أشخاص باختناق في حريق شقة بالطائف. Advertisements وقال الدفاع المدني في بيان مقتضب له : أخمد مدني الطائف حريقاً اندلع في شقة، نتج عنه إصابة 9 أشخاص باختناق بسيط تم علاجهم بالموقع، بينما تم نقل حالة للمستشفى لتلقي العلاج. شارك الخبر

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