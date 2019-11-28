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2019-11-28 تقلبات جوية على عسير اليوم وغدًا متابعات الخليج 365 - واس دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر من مخاطر التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة اليوم وغدا الجمعة، واتباع إرشادات السلامة التي تقي – بمشيئة الله – من المخاطر التي تصاحب الحالات الجوية الماطرة.

وبيّن المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بالمنطقة النقيب محمد بن عبده السيد أن تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تشير إلى استمرار الحالة الجوية الماطرة والتوقعات بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على مرتفعات منطقة عسير وتهامة عسير والساحل، مصحوبة برياح سطحية تسبب تدني في مدى الرؤية مع فرصة لجريان السيول .

ودعا شرائح المجتمع كافة إلى الابتعاد عن بطون الأودية ومواقع تجمعات المياه ، وأخذ الحيطة والحذر خلال القيادة في الطرقات الوعرة والمنحدرات الجبلية وقت الأمطار وأوقات الضباب, لافتاً الانتباه إلى أهمية متابعة حالة الطقس وما يصدر من تنبيهات وتحذيرات جوية على موقع هيئة الأرصاد. شارك الخبر







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