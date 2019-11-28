آل عاتي: التحالف السعودي الإماراتي نقل القرار العربي للكتلة الخليجية

2019-11-28

متابعات الخليج 365 - محمد الغبيشي - الرياض

أكد الكاتب والمحلل السياسي مبارك آل عاتي أن قوة التحالف السعودي الإماراتي مكنت من انتقال القرار العربي إلى الكتلة الخليجية والذي جاء أكثر وضوحًا وقوة ليس بعد إنشاء مجلس التعاون الخليجي بل بعد تشكيل حلف الرياض – أبوظبي الذي بُني على تفاهم صادق وتعاون حقيقي وتنسيق عالٍ عماده المصير الواحد.

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وأضاف آل عاتي في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365” أن تبادل الزيارات وانعقاد القمم بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والشيخ محمد بن زايد أثمر عن بناء أسس تعاون استراتيجي غير مسبوق بين دولتين عربيتين، متابعًا أنه وخلال 7 أعوام تمكنت المملكة والإمارات من تشكيل قوة اقتصادية وسياسية مؤثرة وفاعلة في الإقليم وفي المجتمع الدولي حيث قدمت العلاقات السعودية الإماراتية نموذجًا في قوة التعاون وصيغة جديدة للعلاقات السياسية والاستراتيجية بين القيادتين والشعبين الشقيقين.

ورأى أن العلاقات بين البلدين قطعت شوطاً كبيرًا في إرساء دعائم التعاون الاستراتيجي في مختلف المجالات بفضل تطابق رؤى القيادتين حيال معالجة العديد من القضايا، التي تواجه المنطقة وانتشال الواقع العربي من الفوضى التي اجتاحته بسبب التدخلات الخارجية، كما توج التعاون الوثيق بين البلدين بإنشاء مجلس التنسيق السعودي- الإماراتي منذ ثلاثة أعوام الذي بني على أسس وروابط مشتركة من الإخاء والتعاون الاقتصادي والسياسي والاجتماعي.

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