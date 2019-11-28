برنامج تدريب للخرجين بشركة البحر الأحمر للتطوير

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أطلقت شركة البحر الأحمر للتطوير برنامج نخبة الخريجين، حرصاً منها على مواصلة خططها الطموحة في الاستثمار برأس المال الوطني، وإتاحة الفرصة أمام الشباب السعودي لصقل خبراتهم العملية وتأهيلهم لإدارة التخصصات الجديدة التي يوفرها مشروع البحر الأحمر، وذلك من خلال إتاحة فرص التدريب على رأس العمل في بيئة حافلة بالخبرات، ليكونوا جزءاً من فريق عالمي يعمل على تطوير وجهة سياحية فاخرة ومستدامة.

وسيحظى متدربو برنامج نخبة الخريجين الذي يستمر لمدة عامين، بفرصة تطوير مهاراتهم وتوظيفهم بعد انتهاء مدة التدريب في شركة البحر الأحمر للتطوير تماشياَ مع هدف الشركة المتمثل في توفير فرص عمل للمواطنين السعوديين. ويرتكز برنامج نخبة الخريجين على مبدأ التدريب على رأس العمل من خلال التدوير الوظيفي في عدة أقسام مختلفة، حيث سيتم تحديد المهام الموكلة إلى المتدربين ومتابعتها لقياس آدائهم.

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وتهدف شركة البحر الأحمر للتطوير من خلال هذا البرنامج إلى تزويد المتدربين بخبرات عملية من خلال المهام المسندة لهم، بالإضافة إلى تجربة العمل في عدة أقسام للشركة، بهدف توسيع مداركهم المهنية والمعرفية من خلال التوجيه المهني والتدريب والمحاكاة الوظيفية، بالإضافة إلى دورات تدريبية مرتبطة بتخصصاتهم.

ويهدف البرنامج الذي سيبدأ في 13 يناير 2020م، إلى تأهيل المتدربين للعمل في وظائف المستقبل ليكونوا سباقين باكتساب الخبرة في عدة مسارات يقدمها لهم، وتتضمن: الضيافة، والوجهات الذكية، والاستدامة البيئية، وإنجاز المشروع، والحكومة، والشؤون القانونية.

وسيعمل كل مشرف على تحديد جدول البرنامج والمسار التدريبي الذي يرغب كل متدرب في الالتحاق به. حيث يلتزم المتدربون بتحقيق نسب تدريب على رأس العمل تصل إلى (70%)، توجيه مهني لتحديد مستقبل مسارهم الوظيفي بنسبة تصل إلى (20%)، وكذلك الالتحاق دورات تدريبية تصل نسبتها إلى (10%).

بالإضافة إلى ذلك، سيقوم المتدربون بتوقيع عقود عمل للوظائف التي تتناسب مع مؤهلاتهم ومهاراتهم وبدء العمل في مسارهم الوظيفي الذي تم تحديده من خلال مسارات وظائف المستقبل التي تقدمها شركة البحر الأحمر للتطوير في البرنامج، والتسجيل متاح على موقع الشركة