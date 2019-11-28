السعودية اليوم / هيئة الهلال الأحمر وجامعة حفر الباطن توقعان مذكرة تعاون في مجالات الخدمات الطبية الطارئة



الرياض 01 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 28 نوفمبر 2019 م واس

وقعت هيئة الهلال الأحمر السعودي وجامعة حفر الباطن اليوم مذكرة تعاون في مجالات الخدمات الطبية الطارئة، وتطوير أساليب تعلمها.

ومثل الهيئة في توقيع الاتفاقية , معالي رئيسها الدكتور محمد بن عبدالله القاسم، فيما مثل جامعة حفر الباطن معالي مديرها الدكتور محمد بن عبد الله آل ناجي القحطاني .

وتضمنت الاتفاقية تبادل الخبرات بين الجهتين ونشر ثقافة الاسعافات الأولية لدى طلاب الجامعة إلى جانب تطوير سياسات ونظم ولوائح تقديم الخدمة، وتبادل الخبرات المعرفية وتعزيز البحوث العلمية بالإضافة إلى إقامة برامج تدريبية وتعليمية لمنسوبي الجهتين بما يسهم في رفع مستوى الوعي لدى منسوبيهم.

وهدفت الاتفاقية ايضاً إلى نشر ثقافتي القانون الدولي الإنساني والإسعافات الأولية بين منسوبي جامعة حفر الباطن بما يتوافق مع رسالة وأهداف هيئة الهلال الأحمر السعودي.

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15:54ت م

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