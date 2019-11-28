

السيح 01 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 28 نوفمبر 2019 م واس

شرعت بلدية الخرج في أعمال توسعة وتطوير حديقة الأمير عبدالرحمن بن ناصر بمدينة السيح ، ضمن الجهود الذاتية لتطوير الحدائق والمنتزهات في المدينة.

وروعي توفير مختلف وسائل السلامة في مرافق ومكونات الحديقة الواقعة في حي المصيف شرق مدينة السيح ، وزيادة المسطحات الخضراء وتوفير ألعاب الأطفال الحديثة التي تناسب مختلف الأعمار ، وتخصيص ألعاب حديثة لذوي الإعاقة مجهزة بكافة وسائل السلامة وغيرها من وسائل الترفيه التي تلبي حاجة الزوار ومرتادي الحديقة .

// انتهى //

15:45ت م

0149





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / بدء العمل في توسعة حديقة الأمير عبدالرحمن بن ناصر بمدينة السيح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.