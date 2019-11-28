

الرياض 01 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 28 نوفمبر 2019 م واس

استقبل معالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي بمقر الهيئة الرئيسي في الرياض، سفير جمهورية بنغلاديش الشعبية لدى المملكة غلام موشي.

وبحث الجانبان تعزيز التعاون بين البلدين في مجال تصدير واستيراد الأغذية والأدوية، وتبادل الخبرات في مجال تشريعات ومتطلبات الأجهزة والمستلزمات الطبية.

يُذكر أن الغذاء والدواء فسحت خلال عام 2019م قرابة 29 ألف طن من المواد الغذائية الواردة من بنغلاديش تنوعت بين العجائن والمشروبات والبهارات والأرز والأسماك والبحريات والدهون.

// انتهى //

15:40ت م

0145





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / رئيس "الغذاء والدواء" يستقبل سفير جمهورية بنغلاديش لدى المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.