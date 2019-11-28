السعودية اليوم / جامعة أم القرى تكرم 1420 متفوقاً ويعلن عن صندوق لدعم أنشطة طلبة القنفذة



مكة المكرمة 1 ربيع الأول 1441هـ الموافق 28 نوفمبر 2019م واس

كرمت جامعة أم القرى اليوم 1420 متوفقا ومتفوقة من طلبة كليات فرع الجامعة بالقنفذة ، بحضور معالي مدير الجامعة الاستاذ الدكتور عبدالله بن عمر بافيل ووكيل الجامعة الدكتور فريد الغامدي ، والمشرف على أعمال وكالة الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور أحمد بابلغيث، ومحافظ القنفذة فضا البقمي، وعمداء كليات فرع القنفذة ومنسوبيها ، وعدد من مسؤولي القطاعات الحكومية.

وهنأ معالي مدير الجامعة ، الطلاب والطالبات على تفوقهم، مؤكداً أنَّ جامعةَ أُم القُرَى وبما وفَّرَتُه لَها القيادة الرَّشِيدة - أيَّدهَا الله – من دعمٍ سَخِيِ مَكَّنَها من التوسعِ في برامِجِها التعليميةِ وإقامةَ فروعٍ لها في أربعِ محافظاتٍ بالمنطقة إضافة إلى مَقرُّهَا الرَّئِيسْ بمكةِ المكرمةِ، لتكونَ كُلِّيتَها الجامعية بمحافظة القنفذة في مقدمتها وتَفرَّعَ عنها حتى الآن خَمسُ كلياتٍ منتسب اليها أكثر من 14 ألفُ طالبٍ وطالبةٍ في أقسامِ الكُلّيةِ الجَامِعيَّةِ ، وكُليةِ الهندسةِ ، وكذلك كُليةُ الحاسبَ الآلي ، وكُلِّيةُ العُلومِ الصحيَّةِ ، إلى جانبِ كليةِ الطِب.

ووجه معاليه بإنشاء صندوق طلابي خاص بكليات فرع الجامعة في القنفذة لدعم الخدمات والأنشطة الطلابية، مؤكداً حرصه على تطوير المرافق والخدمات التعليمية للارتقاء بمخرجات الجامعة مشيدًا معاليه بدعم واهتمام مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان – حفظهما الله – واهتمامهما بتوفير أفضل بيئة تعليمية، منوهاً بدعم ومؤازرة معالي وزير التعليم الدكتور حمد ال الشيخ بالجامعة بمقرها الرئيس وفروعها.

بدوره بين محافظ القنفذة فضا البقمي أن الاحتفال بتكريم المتفوقين من الطلاب والطالبات بادرة جميلة يقوم بها فرع جامعة أم القرى بالقنفذة تتكرر كل عام أيماناً من المسئولين بالجامعة أن في ذلك تحفيزاً لأبنائنا وبناتنا لإخراج كوامن طاقاتهم ومواهبهم.

من جانبه أوضح ‏وكيل عمادة شؤون الطلاب بالقنفذة الدكتور محمد المتحمي أن عمادة شؤون الطلاب ظلت داعمة للطلاب والطالبات بالعديد من الخدمات والمميزات لاسيما المتفوقون منهم ، ومن ذلك منح مكافأة التفوق لكل طالب وطالبة يحصل على تقدير ممتاز في فصلين متتاليين.

// انتهى //

15:36ت م

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