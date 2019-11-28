السعودية اليوم / على هامش زيارة سمو ولي العهد .. وكالة الأنباء السعودية توقع مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار مع وكالة الأنباء الإماراتية



أبو ظبي 01 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 28 نوفمبر 2019 م واس

على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها صاحب السمو الملكي الأمير

وتضمنت مذكرة التفاهم التي جرى التوقيع عليها ، في مقر وكالة الأنباء الإماراتية بالعاصمة أبوظبي اليوم، تعزيز التعاون والتبادل الإخباري بين الوكالتين، والاستفادة من الخدمات المعلوماتية، وتبادل الصور، والأخبار.

// انتهى //

15:29ت م

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أبو ظبي 01 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 28 نوفمبر 2019 م واسعلى هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وقع معالي رئيس وكالة الأنباء السعودية الأستاذ عبدالله بن فهد الحسين ، والرئيس التنفيذي لوكالة الأنباء الإماراتية الأستاذ محمد بن جلال الريسي مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين الوكالتين.وتضمنت مذكرة التفاهم التي جرى التوقيع عليها ، في مقر وكالة الأنباء الإماراتية بالعاصمة أبوظبي اليوم، تعزيز التعاون والتبادل الإخباري بين الوكالتين، والاستفادة من الخدمات المعلوماتية، وتبادل الصور، والأخبار.// انتهى //15:29ت م0135

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