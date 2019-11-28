السعودية اليوم / سمو الأمير فيصل بن بندر يستقبل المستشار بالديوان الملكي المهندس السلطان



الرياض 01 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 28 نوفمبر 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض في مكتب سموه بقصر الحكم اليوم معالي المستشار بالديوان الملكي المهندس إبراهيم بن محمد السلطان .

// انتهى //

15:24ت م

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