السعودية اليوم / رئيس بلدية حوطة بني تميم يُدشن عقد مشروع النظافة بالمحافظة بقيمة تجاوزت الـ (40)مليون ريال



الرياض 01 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 28 نوفمبر 2019 م واس

دشّن رئيس بلدية محافظة حوطة بني تميم المهندس فارس بن محمد القحطاني العقد الجديد لمشروع النظافة الذي يمتد لخمس سنوات بقيمة اجمالية بلغت (40.500.115)ريالا , ويغطي جميع أحياء المحافظة ويشتمل على أعمال الكنس اليدوي والآلي ورفع مخلفات الحاويات وغسيل الحاويات ونظافة الأسواق العامة بالإضافة الى تأمين الحاويات أمام المنازل، بطاقم بشري مكون من (200) شخص يتقدمهم مدير المشروع ومدير العمليات بالإضافة الى (7) مراقبين و (160) عامل نظافة و (24) سائقًا و (4) فنيين بالإضافة الى فريق مختص من الكوادر الوطنية يستقبل شكاوى المواطنين والمقيمين من سكان المحافظة من الساعة (8:00ص) حتى (2:00م) .

ويتميّز العقد الجديد بوجود العديد من المعدات والآليات الحديثة وتشمل ضواغط نقل المخلفات وسيارات الشيول والقلابات وسيارات شفط المياه وسيارات غسيل الحاويات والمكانس المجرورة بالإضافة الى بوبكات وسيارات الخدمة للمهندسين والمراقبين ، والعمل على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع بما فيها أيام العطل .

من جهته أوضح المهندس القحطاني أن البلدية حرصت في دراستها لهذا المشروع أن يغطي جميع أحياء المحافظة لرفع مستوى النظافة والمحافظة على البيئة لتوفير بيئة صحية للمواطنين والمقيمين.

// انتهى //

14:59ت م

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