

الرياض 01 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 28 نوفمبر 2019 م واس

زار وفد من المشاركات في الدورة الثالثة لندوة الصحفيات العربيات العاملات في وكالات الأنباء اليوم ، مقر وكالة الأنباء

واطلع الوفد على إدارات "واس" وأقسامها ، حيث شاهد آلية العمل الإعلامي اليومي في قسم التحرير ومراحل بث الخبر حتى وصوله إلى المتلقي عبر البوابة الإلكترونية www.spa.gov.sa ووسائل التواصل الاجتماعي بمختلف منصاتها .

كما زار الوفد قسم التصوير والإنتاج التلفزيوني ، والمركز الإعلامي الذي يحتضن تجهيزات تقنية وفنية حديثة .

وعبر الوفد عن سعادته بزيارة " واس " ولقاء منسوبيها والاطلاع على أعمالها ، منوهاً بما تقدمه وكالة الأنباء السعودية من خدمات إخبارية على المستويات كافة .

// انتهى //

14:53ت م

0127



الرياض 01 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 28 نوفمبر 2019 م واسزار وفد من المشاركات في الدورة الثالثة لندوة الصحفيات العربيات العاملات في وكالات الأنباء اليوم ، مقر وكالة الأنباء السعودية " واس " بمدينة الرياض .واطلع الوفد على إدارات "واس" وأقسامها ، حيث شاهد آلية العمل الإعلامي اليومي في قسم التحرير ومراحل بث الخبر حتى وصوله إلى المتلقي عبر البوابة الإلكترونية www.spa.gov.sa ووسائل التواصل الاجتماعي بمختلف منصاتها .كما زار الوفد قسم التصوير والإنتاج التلفزيوني ، والمركز الإعلامي الذي يحتضن تجهيزات تقنية وفنية حديثة .وعبر الوفد عن سعادته بزيارة " واس " ولقاء منسوبيها والاطلاع على أعمالها ، منوهاً بما تقدمه وكالة الأنباء السعودية من خدمات إخبارية على المستويات كافة .// انتهى //14:53ت م0127

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / المشاركات في ندوة الصحفيات العربيات يزرن " واس " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.