

لندن 01 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 28 نوفمبر 2019 م واس

اهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بتطورات الأوضاع في العراق، مشيرةً الى أن محتجين عراقيين اقتحموا مبنى القنصلية الإيرانية بمدينة النجف جنوب البلاد وأشعلوا النار فيها.

وكتبت عن بوادر إنفراج في الأزمة اليمنية بعد إعلان التحالف العربي الذي تقوده المملكة الإفراج عن 200 من الأسرى المقاتلين التابعين لميليشيا الحوثي.

وأشارت صحف اليوم الى أن النظام السوري ينوي محاكمة الأجانب الذين كانوا يقاتلون الي جانب تنظيم "داعش" الإرهابي وربما يستخدمهم وسيلة ضغط لتحقيق ضد بلدانهم، خاصة الغربية.

ونقلت في شأن منفصل تقارير عن معاناة اللاجئين في معسكر ابو صالح جنوب العاصمة الليبية طرابلس الذي تديره وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في ظل نقص الغذاء والدواء هناك منذ اكثر من اسبوعين.

على الصعيد المحلي، قالت صحف اليوم إن حزب المحافظين بقيادة رئيس الوزراء بوريس جونسون في طريقه الى تحقيق فوز في الإنتخابات القادمة ربما يمكنه من الحصول على أغلبية مريحة داخل مجلس العموم لأول مرة ثلاثة عقود.

// انتهى //

14:45ت م

0125





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / اهتمامات الصحف البريطانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.