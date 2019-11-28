السعودية اليوم / أمانة عسير تستعيد أكثر من 500 ألف م2 من الأراضي الحكومية



أبها 01 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 28 نوفمبر 2019 م واس

أزالت أمانة منطقة عسير تعديات طالت أكثر من 500 ألف م2 من الأراضي الحكومية في عدد من مدن ومحافظات منطقة عسير خلال الأسبوع الماضي .

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن الأمانة والبلديات التابعة لها أزالت الاعتداءات التي أحدثها المخالفون على الأراضي الحكومية، مشددة على أنه سيتم التعامل بحزم مع المعتدين، وفقاً للأنظمة والتعليمات بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وأشار الحميدي إلى أنه تم إزالة تلك الإحداثات التي قدرت بمساحة 511.711 ألف م2 بعد أن حاول مخالفون للأنظمة الاستيلاء عليها بوضع اليد وإقامة منشآت وإحداثات متنوعة، دون أن يكون لديهم أي مستمسكات شرعية أو تراخيص نظامية ، مؤكدًا أن الأمانة لن تتوانى في تطبيق الأنظمة واللوائح على المتعدين .

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14:29ت م

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