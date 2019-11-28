السعودية اليوم / مدير شرطة رابغ يقلد عدداً من الضباط رتبهم الجديدة



مكة المكرمة 1 ربيع الأول 1441هـ الموافق 28 نوفمبر 2019م واس

قلد مدير شرطة محافظة رابغ العقيد خالد بن عبدالله الشيباني بمكتبه اليوم مدير شعبة الضبط الجنائي بشرطة رابغ المقدم يحيى المستادي ومدير شعبة الأسلحة وإبطال المتفجرات بشرطة رابغ المقدم فهد الخرماني رتبهم الجديدة بعد صدور الأمر الملكي الذي يقضي بترقيتهم.

وقدم العقيد الشيباني التهنئة لهم بهذه المناسبة راجيا لهم التوفيق والسداد وأن يوفقهم لخدمة الدين والملك والوطن.

من جهتهم، عبر المترقون عن فخرهم واعتزازهم بهذه الثقة الغالية ، داعين الله العلي القدير أن تكون حافزاً لهم على تقديم المزيد من البذل والعطاء .

// انتهى //

14:22ت م

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