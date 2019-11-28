شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يرعي مؤتمر "الأحساء عاصمة للسياحة العربية".. الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، يدشن صاحب السموالأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء، يوم الثلاثاء القادم، مؤتمر الأحساء عاصمة للسياحة العربية 2019، الذي تنظمه اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وﻗﺴﻢ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺎ ﺑﻜﻠﻴﺔ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ واﻟﺪراﺳﺎت الإﺳلاﻣﻴﺔ ﺑﺎلأﺣﺴﺎء، ويستمر لمدة ثلاثة أيام، وذلك في فندق مكان.

وأعرب عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالأحساء، رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر الشيخ الدكتور ياسر بن عبدالعزيز الربيع، بإسمه ونيابة عن منسوبي الكلية واللجان المنظمة، عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية على رعايته للمؤتمر، وعلى ما تحظى به الأحساء من رعاية واهتمام من سموه، ولسمو محافظ الأحساء لتدشينه فعاليات المؤتمر.

وأشار الدكتور الربيع، إلى أن احتضان الأحساء لهذا المؤتمر يأتي نتيجةً لتسجيلها عاصمة للسياحة العربية لعام 2019، ولما تمتلكه الأحساء من مخزون ثقافي وتراثي وسياحي، جعلها في مقدمة المدن السياحية على مستوى الوطن، كما للأحساء مقاعد عالمية، حين إقرار الأحساء ضمن قائمة التراث العالمي الذي كان إقراراً عالمياً بالقيمة التاريخية الكبيرة والثقافية الواسعة لواحة الأحساء الثرية، وعراقة المواقع الأثرية ولمكانتها التاريخية، وما تزخر به من إرث حضاري كبير، إضافة إلى مقعدها ضمن قائمة المدن المبدعة في اليونسكو في مجال الحرف اليدوية والفنون الشعبية.

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ويحظى المؤتمر بمشاركة مجموعة من المتخصصين والأكاديميين الباحثين في مجال السياحة وأنماطها الجغرافية على مستوى الدول العربية، يقدمون أوراق عمل تخصصية بما يخدم موضوع المؤتمر ومحاوره الرئيسية عن الأحساء.

من جانبه، أكد رئيس قسم الجغرافيا بالكلية الدكتور سعيد بن محمد القرني، أن المؤتمر يهدف إلى نشر اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮوﻋﻬﺎ، وﻣﻨﻬﺎ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ وﻣﻮاﻛﺒﺔ لإﺧﺘﻴﺎر الأﺣﺴﺎء ﻋﺎﺻﻤﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ لعام ٢٠١٩م، وﻣﻌﺮﻓﺔ اﻹﻣﻜﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺪم اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻷﺣﺴﺎء وﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﻨﻘﻞ واﻟﻤﻮاﺻﻼت واﻹﻗﺎﻣﺔ واﻹﻋﺎﺷﺔ واﻹرﺷﺎد والإﺗﺼﺎل واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة اﻷﺧﺮى، إضافة دراﺳﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ أﺛﺮ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺌﺔ وﺳﺒﻞ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻋﻼﻗﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.

وأضاف أن المؤتمر سيناقش العديد من المحاور، منها اﻟﻤﻘﻮﻣﺎت اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ ﻃﺒﻴﻌﻴﺎً وﺑﺸﺮﻳﺎً ﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ الأﺣﺴﺎء، واﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ بالمنطقة، ومناقشة أﺑﻌﺎده اﻟﻤﻜﺎﻧﻴﺔ، فيما سيتناول اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﻓﻲ الأﺣﺴﺎء، واﻟﻮﺿﻊ اﻟﺮاﻫﻦ والآﻓﺎق اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ، إضافة إلى اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ وأنماط السياحة العربية.

بدوره، أوضح رئيس الجمعية الجغرافية السعودية الدكتورعلي الدوسري، أن المؤتمر يتضمن 6 جلسات، تناقش العديد من الأوراق التي تعني بصناعة السياحة، الجلسة الأولى بعنوان "المقومات الجغرافية طبيعياً وبشرياً للسياحة في الأحساء"، والثانية والثالثة للحديث عن واقع السياحة في الأحساء وأبعاده المكانية، والرابعة عن السياحة في المملكة الوضع الراهن والأبعاد المكانية، فيما تتناول الجلسة الخامسة محور السياحة الثقافية في الأحساء، وتختتم الجلسات بالحديث عن أنماط وإمكانات السياحة العربية.